نجم سوسطارة ضمن قائمة منتخب بوليفيا

كشف الاتحاد البوليفي لكرة القدم، اليوم الخميس، وجود نجم اتحاد العاصمة أداليد تيرازاس ضمن كتيبة منتخب بوليفيا تحسباً للمباراتين المقبلتين من تصفيات مونديال 2026.

وسيواجه أداليد تيرازاس و رفاقه منتخب كولومبيا يوم 10 أكتوبر المقبل.

كما ستكون الفرصة مواتية له من أجل التألق مجدداً أمام منتخب من العيار الثقيل، يتمثل في منتخب الأرجنتين.

إلى جانب ذلك، سيغيب تيرازاس عن مباراة اتحاد العاصمة أمام ترجي مستغانم المقررة يوم 12 أكتوبر. كما قد يغيب “الفنان” عن مواجهة سوسطارة وشباب بلوزداد التي ستلعب يوم 18 أكتوبر.

وفي سابقة تاريخية بالنسبة للبطولة الجزائرية، يعتبر أداليد أول لاعب من البطولة ينشط في البطولة ويدافع على ألوان منتخب من أمريكا الجنوبية.