نجم سوسطارة مطلوب في الدوري الإماراتي

يتواجد الدولي الجزائري، ونجم اتحاد العاصمة، عبد الرحمان مزيان، محل طلب نادي العين، أحد أبرز أندية الدوري الإماراتي.

وكشفت مصادر إعلامية، أن عبد الرحمان مزيان، يحظى باهتمام نادي العين الإماراتي، الذي يطمح للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأتي إهتمام نادي العين الإماراتي بخدمات الدولي الجزائري، بالنظر لبروزه بقوة، في البطولة الوطنية لهذا الموسم رفقة أبناء سوسطارة.

وكان مزيان، قد رفض العديد من العروض، خلال الميركاو الشتوي المنصرم، أين فضّل إنهاء الموسم بألوان الإتحاد.

يذكر أن عبد الرحمان مزيان، شارك هذا الموسم في 30 مباراة رفقة إتحاد العاصمة، سجل خلالها 6 أهداف، ومنح 12 تمريرة حاسمة.