نجم شُبان الخضر يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين

عبّر الدولي الجزائري، سامي محور، عن حسرته الشديدة بعد خسارة شُبان الخضر لنهائي كأس العرب أمام السعودية بهدفين مُقابل واحد، في وقت كان هو وزملاؤه المُرشحين الأبرز لتحقيق اللقب.

وكتب مُتوسط الميدان الصاعد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” :”رغم مرارة الخسارة في النهائي، أنا فخور بهذه المجموعة والمشوار الرائع الذي حققته”.

وأضاف متوسط ميدان لاغونتواز البلجيكي :”عذرا من الشعب الجزائري، وسنعود أكثر قوة مُستقبلا”.

يُذكر بأن مُحاربي الصحراء، وقعوا على دورة لافتة للأنظار في مصر، مُقدمين مُستويات مميزة وتعد بمُستقبل كبير في السنوات القليلة القادمة، خاصة وأن تشكيلة المدرب محمد لاسات تحتوي على خزان كبير من العناصر الواعدة.