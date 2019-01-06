نجم غانا يدعم سليماني بعد قرب رحيله عن فنربخشة

أشاد النجم الغاني لفريق فنربخشة التركي “أندري أيو” بزميله النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” الذي يمر بمرحلة صعبة.

وقال “أيو” في تصريحات للصحافة التركية:”إسلام سليماني يمر بمرحلة صعبة لأنه لاعب يُحب تسجيل الأهداف وهذا لا يحدث حاليا لكنني أعلم أنه سيعود للتألق من جديد لأنني أعرف إمكانيات اللاعب”.

“لدي علاقة رائعة مع إسلام سليماني داخل الميدان وخارجه ولدينا الثقة الكاملة في إمكانيات “السوبر سليم”.. نعرف أنه يُريد المضي قدما وتسجيل الأهداف وتقديم موسم في المستوى” .

“الشيئ الأهم هو أن الجميع يعلم أن إسلام سليماني يُقدم كل مالديه ..يركض كثيرا ويحتاج فقط للقليل من الفعالية.. نعول عليه في هذا العام الجديد”.