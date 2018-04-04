نجم فرنسا السابق ينصح غولام بنادي آخر غير مانشستر !

نصح النجم السابق لمنتخب فرنسا كريستوف دوغاري، الدولي الجزائري فوزي غلام بتفادي الإنتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وقال اللاعب السابق لآسي ميلان في تصريحات لإذاعة “مونتي كارلو” الدولية التي يعمل كمحلل رياضيا بها.

“في رأيي مبلغ 30 مليون أورو للإستفادة من لاعب بحجم غولام يعدّ زهيدا، في الإرتفاع الكبير في أسعار المدافعين حول العالم”.

وتابع “أنا من أكبر المُعجبين بالنجم الجزائري، لا أنصحه بالإنتقال لمانشستر يونايتد هذا الصيف طالما مورينيو باقي على رأسه”.

وختم:”باريس سان جيرمان يبحث عن ظهير أيسر جديد، وأعتقد أن مستوى غولام هو الانسب للنادي الباريسي”.