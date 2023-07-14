نجم فرنسا يقارن إمكانيات محرز والثنائي زيدان وبن زيمة

قارن نجم منتخب فرنسا سابقا أوليفيه داكور إمكانيات نجم الخضر رياض محرز و الثنائي زين الدين زيدان و كريم بن زيمة اللذان فضلا حمل قميص “الديكة”.

ووصف أوليفيه داكور في تصريحه الذي نقله موقع “أفريكا فوت” اليوم الجمعة ما فعله رياض محرز مع مانشستر سيتي بـ “الاستثنائي”.

كما قال عن إبن مدينة سارسيل الباريسية “تكلمت في عدد من المنافسات عن زين زيدان و كريم بن زيمة، اللذان يملكان أصول جزائرية، لكن رياض محرز يجب التوقف عنده، و احترامه كثيرا، ما قدمه رياض أمر استثنائي مع مانشستر سيتي”.

وأضاف نجم إنتر ميلان سابقا “من الصعبة جدا أن تفرض نفسك في الفرق الكبيرة خاصة التي تكون في أوج عطائها مثل مانشستر سيتي الذي فاز برابطة الأبطال”.

كما أكد الحائز على كأس العالم رفقة منتخب فرنسا سابقا، أن رياض محرز يستهل أن يختار الأفضل على الإطلاق حيث قال “محرز أعتبر أفضل لاعب في الجزائر على مر العصور”.

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