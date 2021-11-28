نجم قطر:”أتوقع وصول الخضر لنهائي مونديال العرب”

آشاد بشكل كبير “جاسم جابر” نجم المنتخب القطري، بالمُنتخب الوطني الجزائري الذي سيُشارك في كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

كما قال جاسم، اليوم ، في تصريحات للإعلاميين على هامش التدريبات التي خاضها المنتخب القطري تحسبا لانطلاق مغامرته في الكأس العربية.

“أتوقع أن يكون المنتخب الجزائري أو المنتخب المصري أحد طرفي المباراة النهائية لكأس العرب للمُنتخبات، وبالطبع نسعى للحضور في النهائي”.

ويواجه المنتخب الوطني يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة ال11:00 بتوقيت الجزائر منتخب السودان في الجولة الأولى من دور المجموعات.