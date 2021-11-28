نجم قطر:”أتوقع وصول الخضر لنهائي مونديال العرب”
آشاد بشكل كبير “جاسم جابر” نجم المنتخب القطري، بالمُنتخب الوطني الجزائري الذي سيُشارك في كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.
كما قال جاسم، اليوم ، في تصريحات للإعلاميين على هامش التدريبات التي خاضها المنتخب القطري تحسبا لانطلاق مغامرته في الكأس العربية.
“أتوقع أن يكون المنتخب الجزائري أو المنتخب المصري أحد طرفي المباراة النهائية لكأس العرب للمُنتخبات، وبالطبع نسعى للحضور في النهائي”.
ويواجه المنتخب الوطني يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة ال11:00 بتوقيت الجزائر منتخب السودان في الجولة الأولى من دور المجموعات.
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ألق أمسية اليوم الجمعة يوسف بلايلي و مواطنه جمال الدين بن العمري في منافسة كأس أوريدو القطرية مع فريقهم قطر.
وقاد ثنائي المُنتخب الوطني الجزائري ناديهم للفوز على الضيف الغرافة برباعية كاملة دون رد لحساب الجولة ال7 من المجموعة B.
المواجهة التي جرت بملعب سحيم بن حمد بنادي قطر شهدت تسجيل ابن ولاية وهران الهدف الثالث لقطر في الدقيقة ال54.
كما وقع المُدافع المحوري لابطال إفريقيا سنة 2019 بمصر جمال الدين بن العمري الهدف الرابع لفريقه قطر في الدقيقة ال58.
بن العمري يعتذر من الجزائريين :”خفنا على الزوالي”
وجه جمال الدين بن العمري، رسالة مؤثرة للجماهير الجزائرية، وذلك بعد المواجهة أمام بوركينافاسو، والتعادل أمامها بهدفين في كل شبكة.
وكتب قلب الدفاع من على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”من عاش معنا ليلة المباراة، يعرف معنى الخوف الذي عشناه”.
ليردف بن العمري :”لم نكن خائفين من مستوى الفريق، بل خائفين على الزوالي، الذي يشتري التذكرة ويذهب صباحا للملعب”.
وفي الختام قال بن العمري :”أعتذر منكم إن لم أكن في مستواي المعود”.
وبلغ رفقاء بن العمري، أمسية الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.
وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.
كما يقترب المنتخب الوطني من تجطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة، في حين يملك المنتخب الوطني في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.
ومن جهته، قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهانيه للمنتخب الوطني الجزائري بعد بلوغه المُباراة الفاصلة.
ونشر رئيس الجمهورية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:”إلى المونديال أيها الأبطال”. تابعا “إن شاء الله..لم يبق الكثير”.
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