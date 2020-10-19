نجم قطر الأسبق :”براهيمي أفضل لاعب في دورينا”

أشاد نجم كرة القدم القطرية عادل خميس، بالدولي الجزائري ياسين براهيمي، مُعتبرا بأنه أفضل لاعب في دوري النجوم حاليا.

وصرّح قائلا لجريدة “العرب” القطرية :”بالنسبة لي ياسين براهيمي هو أفضل لاعب في الدوري القطري”.

وواصل :”هو يُقدم مُستويات مميزة بشكل مُستمر، وأنا أعتبره قلب ناديه الريان، ومفتاح الفوز بالنسبة لهذا الأخير”.

وأكد سفير مونديال 2022، في سياق مُتصل، بأنه مُعجب بالجزائري سفيان هني، الناشط في الغرافة لثاني موسم على التوالي.

وقال :”أنا مُعجب كثيرا بسفيان هني، سواء من حيث الآداء والحماس والتنسيق مع بقية زملائه في الفريق”.