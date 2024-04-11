نجم كوبنهاغن الصاعد يعرض خدماته على الخضر

أبدى النجم الصاعد لنادي كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة، تعلقه الكبير بالجزائر من خلال رسالة أطلقها عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام”.

ونشر أمين شيخة، صورة عبر خاصية “ستوري” لواقي الساقين الخاص به. يحمل علم الجزائر، وأرفقه أيضا بالراية الوطنية، في إشارة منه إلى رغبته في الالتحاق بالخضر.

ويعد شيخة، من مواليد 12 مارس 2006، من أبرز المواهب الصاعدة في الدنمارك. حيث يتنبأ له المتتبعون بمستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وتألق اللاعب الذي يشغل منصب مهاجم صريح، بشكل ملفت للانتباه مع شباب كوبنهاغن، في دوري شباب أوروبا هذا الموسم، بتسجيله 7 أهداف وصناعة اثنين آخرين في 8 لقاءات.