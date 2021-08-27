نجم كوت ديفوار السابق:”الخضر كتاب مفتوح ويجب الثأر منهم”

طالب نجم كوت ديفوار السابق أرونا كوني من منتخب بلاده الثأر من أبطال إفريقيا خلال “كان” الكاميرون القادمة.

وقال أرونا كوني في تصريحات صحفية:”قرعة دور المجموعات من منافسة كأس أمم إفريقيا القادمة متوازنة، وقادرون على الفوز على الجزائر”.

وأضاف:”المنتخب الجزائري كتاب مفتوح ويجب الثأر منهم عقب الخسارة في ربع نهائي كأس إفريقيا 2019″.

ووقع المنتخب الوطني الجزائري في مجموعة واحدة مع كوت ديفوار، سيراليون وغينيا الإستوائية.