نجم كوت ديفوار السابق:”الخضر كتاب مفتوح ويجب الثأر منهم”
بقلم عبد النور حواز
طالب نجم كوت ديفوار السابق أرونا كوني من منتخب بلاده الثأر من أبطال إفريقيا خلال “كان” الكاميرون القادمة.
وقال أرونا كوني في تصريحات صحفية:”قرعة دور المجموعات من منافسة كأس أمم إفريقيا القادمة متوازنة، وقادرون على الفوز على الجزائر”.
وأضاف:”المنتخب الجزائري كتاب مفتوح ويجب الثأر منهم عقب الخسارة في ربع نهائي كأس إفريقيا 2019″.
ووقع المنتخب الوطني الجزائري في مجموعة واحدة مع كوت ديفوار، سيراليون وغينيا الإستوائية.
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