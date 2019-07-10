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نجم “كوت ديفوار” يُحدث فتنة ويُقدم خدمة لـ”الخضر”!

الرياضة
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نجم “كوت ديفوار” يُحدث فتنة ويُقدم خدمة لـ”الخضر”!
بقلم إسماعيل عشاش

تسبب “ويلفريد زاها” في فتنة كبيرة في “كوت ديفوار”، وهذا عندما سعى لمُغادرة تشكيلتها خلال الساعات الماضية، في سيناريو مُفاجىء.

وأراد الجناح الطائر التوجه صوب العاصمة الإنجليزية “لندن”، من أجل إقناع إدارة “كريستال بالاس” بتسريحه للكبير “آرسنال” خلال هذا الميركاتو.

وأحدثت خطوة صاحب المُراوغات السحرية مُشكلة حقيقية داخل صفوف “الفيلة”، قبل أن يتدخل المُدرب والإدارة لإقناعه بالبقاء مع زملائه بالسويس.

ويأتي تصرف خريج “مانشستر يونايتد” ليُوضح بأنه مُركز على مُستقبله الإحترافي، لا على مُنتخب بلاده خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا.


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