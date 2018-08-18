نجم “لاروخا” يُعادل رقم محرز في “البريمرليغ”

عادل النجم الدولي الإسباني لفريق تشيلسي الإنجليزي “سيزار أزبيليكويتا” الرقم القياسي الخاص بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لاعب مانشستر سيتي.

حيث كشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن المدافع الأيمن للاروخا صنع لزميله في البلوز ألفارو موراتا 7 أهداف كاملة منذ بداية الموسم الماضي.

ما جعله يُعادل الرقم الخاص بمحرز الذي ساهم في نفس العدد من الأهداف التي سجلها زميله السابق في ليستر سيتي جيمي فاردي.

يُذكر أن أزبيليكويتا صنع الهدف الثاني لتشلسي أمسية اليوم السبت ضد أرسنال في اللقاء الذي إنتهى بفوز الأول بثلاثية لهدفين.