نجم “ليستر سيتي”: “مرحبا بعودة محرز ومن الرائع مشاهدة نجاحاته”

عبر “ديماراي غراي” نجم “ليستر سيتي” عن سعادته بعودة النجم السابق لـ “الفوكسيس” رياض محرز إلى ملعب “الكينغ باور” سهرة اليوم الثلاثاء لحساب الدور الربع نهائي من كأس الرابطة المحترفة.

وقال “غراي” في تصريحات لموقع “ليستر ميركوري”: “لقد شاهدت محرز في العديد من المناسبات منذ رحيله، وعندما يعود إلى الكينغ باور بطبيعة الحال سنقوم بتحييته”.

وأضاف: “كانت لدينا علاقة جيدة، ومن الرائع أن ينجح مع مانشستر سيتي ونتمنى أن يشارك في المباراة”.

وتابع: “مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي ونريد تحقيق الفوز والتأهل من أجل اللعب في “ويمبلي” وسنفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز”.