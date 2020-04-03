نجم ليستر سيتي يعترف: “محرز أخطر لاعب واجهته هذا الموسم”

تحدث مدافع ليسر سيتي الإنجليزي، كريستيان فوكس، عن زميله السابق الدولي الجزائري رياض محرز، معترفا بأنه أخطر لاعب واجهه هذا الموسم.

وصرح كريستيان فوكس، لموقع “غول” العالمي: “كنا مرتاحين في عديد المباريات هذا الموسم، بعد نجاحنا في تحقيق عدة انتصارات، لكن أعتبر مواجهة مانشستر سيتي كانت قوية جدا”.

وأضاف مدافع ليستر سيتي: “رياض محرز، كان أخطر لاعب واجهته هذا الموسم في مباريات الدوري الإنجليزي”.

يذكر أن رياض محرز، سجل هدفا في مرمى ليستر سيتي، خلال مباراة الذهاب من بطولة الموسم الجاري، ومنح تمريرة حاسمة في لقاء العودة.