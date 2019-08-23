نجم ليستر يؤكد إرتباطه بالجزائر

إستغل نجم نادي ليستر سيتي الصاعد “علي رغبة” منشوار في “إنستغرام”، ليؤكد للجميع بأنه جزائري، وهذا رغم إمتلاكه للجنسية الأيرلندية.

وقام رأس الحربة بتهنئة إسلام سليماني بعد نشر هذا الأخير صورة له بقميص فريقه الجديد، موناكو الفرنسي، نهاية هذا الأسبوع.

وعلّق صاحب الـ19 عاما قائلا باللهجة الجزائرية الدارجة على “سوبر سليم” :”مبروك عليك خويا”.

وجاءت هذه الخرجة من طرف هداف “الفوكسيس” الشاب، لتؤكد بأنه يمتلك علاقة وطيدة مع الجزائر.

ويُرتقب أن يتحصل خريج مدرسة “بوهمين” الأيرلندية على إهتمام من “الفاف” في المُستقبل، في حالة تألقه في إنجلترا.

ونُشير بأن اللاعب يستهدف الآن التألق مع شبان بطل البريميرليغ 2016، على أمل ترقيته للأكابر خلال الموسم الجاري.