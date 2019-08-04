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نجم “ليفربول” قريبا في المنتخب الوطني

الرياضة
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نجم “ليفربول” قريبا في المنتخب الوطني صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يسعى الإتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الرئيس “خير الدين زطشي” لخطف الموهبة الجزائرية “ياسر لعروسي” الناشط في فريق “ليفربول” الإنجليزي.

وأكد موقع “كووورة” نقلا عن مصادر مقربة اليوم الأحد أن زطشي يعتزم ربط إتصالاته مع الظهير الأيسر للريدز من أجل إقناعه بتقمص ألوان الخضر.

ويريد الرجل الأول في الفاف خطف صاحب ال18 عاما في أقرب الآجال لتدعيم التشكيلة الوطنية في تصفيات مونديال 2022.

وللتذكير فإن “لعروسي” ينحدر من ولاية الوادي وتمت ترقيته هذا الموسم من طرف المدرب الألماني “يورغن كلوب” للفريق الأول.


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