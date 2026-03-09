نجم ليفربول يصنع الحدث بقميص المنتخب الجزائري

جذب اللاعب الفرنسي هوغو إيكيتيكي، نجم نادي ليفربول الانجليزي، الأنظار إليه، في آخر خرجة له، بعد ظهوره بقميص المنتخب الجزائري.

ونشر موقع “instant foot” الفرنسي، عبر منصة “X”، صور اللاعب إيكيتيكي، خلال زيارته احدى الملاعب البلدية في ضواحي باريس، بحضور مجموعة من الأطفال.

وظهر نجم نادي ليفربول، في هذه الصور، مرتديا قميص المنتخب الجزائري، ما خلق تفاعل، وجدل كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هوغو إيكيتيكي، سبق له اللاعب إلى جوار الدولي الجزائري فارس شايبي، في نادي انترخت الألماني، كما لعب أيضا مع الجزائري الآخر ايلان قبال، في ستاد ريمس الفرنسي.