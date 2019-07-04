نجم ليفربول يغيب رسميا عن مواجهة الخضر

أكدت صحيفة ” غارديان” البريطانية إستحالة عودة اللاعب الدولي الغيني نابي كيتا إلى مصر تحسبا لمواصلة مشواره مع منتخب بلاده في منافسة كأس امم إفريقيا.

أكدت صحيفة ” غارديان” البريطانية إستحالة عودة اللاعب الدولي الغيني نابي كيتا إلى مصر تحسبا لمواصلة مشواره مع منتخب بلاده في منافسة كأس امم إفريقيا.

وأضافت نفس الصحيفة أن اللاعب لن يتمكن من مواصلة مشواره مع المنتخب الغيني الذي سيواجه المنتخب الجزائري هذا الأحد في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان من المفترض أن يواصل كيتا علاجه مع فريقه ليفروبل الإنجليزي على أن يعود إلى صفوف منتخب بلاده قبل مواجهة الدور ثمن النهائي إلا أن فريق ليفربول أكد عدم قدرة اللاعب على العودة إلى منتخب بلاده في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تتطلب وقتا طويلا من أجل التعافي.