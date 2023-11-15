نجم ليفربول يلتقي والده لأول مرة بعد تحريره من الإختطاف

إلتقى لاعب ليفربول الدولي الكولومبي لويس دياز، والده مانويل، لأول مرة منذ اختطافه قبل 12 يوما من قبل عناصر متمردة من جيش التحرير الوطني الكولومبي.

ونشر الإتحاد الكولومبي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عير منصة x، صورا ظهر فيها للقاء الذي جمع اللاعب بوالده.

وكتب الإتحاد الكولومبي لكرة القدم عن الحادثة:””مرحبا بك في وطنك! هكذا كان اللقاء العاطفي بين لوتشو وأبيه ماني دياز وأسرته. نحن نحبك، ونحن أكثر اتحادا من أي وقت مضى”.

وظهر دياز متأثرا رفقة أفراد من عائلته، وهو يعانق والده لأول مرة بعد تحريره الخميس الماضي.