نجم ليفركوزن يشيد بـ مازة

أبدى لاعب باير ليفركوزن الألماني، يوناس هوفمان، إعجابه الشديد بالمستوى الذي أظهره زميله الجديد، الدولي الجزائري إبراهيم مازة، خلال أولى الحصص التدريبية مع الفريق.

مؤكدًا أن الدولي الجزائري الشاب يملك مؤهلات واعدة للتألق في المستقبل القريب.

وفي تصريح خصّ به موقع كيكر الألماني، قال هوفمان: “لقد تعاقدنا مع لاعبين شباب رائعين! وعندما أرى إيبو (إبراهيم مازة) في التدريبات، أعتقد أنه إذا منحناه بعض الوقت، يمكنه أن يصبح لاعبًا كبيرًا، فأسلوب لعبه يظهر ذلك بوضوح”.

ويأتي هذا الإطراء من أحد ركائز ليفركوزن، ليعكس حجم الثقة التي بدأ يحظى بها الوافد الجديد داخل أروقة النادي. حيث ينتظر من مازة أن يواصل التطور تحت قيادة المدرب تين هاغ. خاصة وأنه التحق ببطل الدوري الألماني الموسم قبل الماضي، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في مسيرته.

يذكر أن الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، انضم إلى ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من هيرتا برلين. وسط ترحيب كبير من الجماهير الجزائرية التي ستتابع عن كثب تطوره في البوندسليغا.