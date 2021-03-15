نجم مانشستر سيتي يكشف سر توهج محرز !

كشف النجم الدولي الأوكراني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “أوليكساندر زنشينكو” سر التألق الجماعي للسيتي والفردي لنجومه على غرار رياض محرز.

الظهير الأيسر للسيتي قال أمسية اليوم الإثنين في ندوة صحفية تسبق لقاء بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني المُقررة سهرة الثلاثاء.

“لدينا فريق مذهل. الكل يستحق اللعب والمشاركة. الكل يقاتل من أجل إظهار جودته وأحقيته باللعب. نحن ندفع بعضنا البعض إلى الأمام. إنه دافع إضافي. نحن نتحرك إلى الأمام”.

هذا كما نشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الإثنين صورة لساحر العرب.

الصورة التي يظهر فيها محرز سعيدا أرفقها الحساب بعبارة:”ساحر العرب يخبركم بأننا على أتم استعداد لمباراة الغد”.

ساحر العرب يخبركم بأننا على أتم استعداد لمباراة الغد 🙌 🎩 @Mahrez22

🔷 #السيتي pic.twitter.com/fziWkiY9Kz — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 15, 2021