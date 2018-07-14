نجم مانشستر سيتي يُرحب بمحرز

الرياضة
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نجم مانشستر سيتي يُرحب بمحرز صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رحب اللاعب الشاب لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “براهيم” بالنجم الدولي الجزائري الجديد لفريق السيتيزن رياض محرز.

ونشر أمسية اليوم السبت اللاعب الشاب صورة تجمعه بنجم الخضر في تدريبات “السيتي” على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق اللاعب الذي ظهر مُعجبا بإمكانيات محرز الصورة بعبارة:”الأسبوع الأول من التحضيرات.. أشعر أنني في حالة جيدة”.

وأضاف:”مرحبا برياض محرز معنا في فريق مانشستر سيتي”.


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