نجم “مانشستر يونايتد” يُثني على “هني” !

صنع “كلاسيكو بلجيكا” يوم أمس الأحد الحدث في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ولم يمر تألق سفيان هني مرور الكرام، حيث تلقى إشادة من أحد نجوم “مانشستر يونايتد”.

حيث أثنى مهاجم الشياطين الحُمر “روميلو لوكاكو” بنجم الخضر بعد تسجيله لثلاثة أهداف كاملة.

وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر”، فمباشرة بعد تسجيل الهدف الثالث نشر في تغريدة: “شكرا سفيان”.

كما تفاعل في جميع أهداف الجزائري في مباراة أمس الذي سجل ثلاثية كاملة.

يذكر أن “لوكاكو” كان لاعبا سابقا في نادي “أندرلخت”.