نجم مانشستر يونايتد يُزين قائمة تونس الخاصة بمواجهة الخضر

أعلن اليوم الجمعة مُدرب المنتخب التونسي “مُنذر كبير” عن قائمة نسور قرطاج الخاصة بالتربص القادم الذي تتخلله 3 لقاءات ودية من بينها مُباراة المنتخب الوطني الجزائري اضافة الى مواجهتين ضد المنتخب المالي ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

القائمة التي كشف عنها مُدرب مُنتخب تونس ضمت 29 لاعبا من بينهم 4 حراس هم فاروق بن مصطفى، عاطف الدخيلي، معز بن شريفية وكذا معز حسان أما في الدفاع فتواجدت عديد الأسماء المعروفة على غرار ياسين مرياح وعلي معلول، في وسط الميدان تواجد فرجاني ساسي، نعيم سليتي وكذا ذو الأصول الجزائرية الذي اختار تمثيل تونس عيسى عيدوني اضافة الى أسماء آخرى.

في الهجوم استدعى مُنذر كبير كل من يوسف المساكني وهبي الخزري سيف الدين الجزيري عصام الجبالي وعلي يوسف وكذا سيباستيان توناكتي بينما المُفاجأة الكبرى في قائمة المنتخب التونسي هي استدعاء اللاعب الصاعد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حنبعل المجبري لأول مرة.

في حراسة المرمى:

فاروق بن مصطفى – معز بن شريفية – معز حسان – عاطف الدخيلي.

في الدفاع:

ياسين مرياح – ديلان برون – منتصر الطالبي – عمر الرقيق – أدم باللامين – محمد دراغر – وجدي كشريدة – علي معلول – أسامة الحدادي – علي العابدي.

في وسط الميدان:

الياس السخيري – فرجاني ساسي – عيسى عيدوني – محمد علي بن رمضان – سيف الدين الخاوي – حمزة رفيعة – نعيم السليتي – حنبعل المجبري.

في الهجوم:

يوسف المساكني – وهبي الخزري – سيف الدين الجزيري – سيباستيان توناكتي – عصام الجبالي – علي يوسف.