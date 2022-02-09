نجم مانشيستر سيتي: ما يفعله محرز أمر لا يصدّق

اغدق لاعب مانشيستر سيتي إمريك لابورت بالثناء على زميله في الفريق رياض محرز، في حوار مع موقع “مانشيستر إيفينيغ”.

وأبدى لابورت اندهاشه الكبير من الفنيات التي يتمتع بها الدولي الجزائري، حينما قال في شأنه “رياض محرز يلعب بشكل جيد جداً، إنه لا يصدق. ترويضه للكرة عندما تصله كرة طويلة و انضباطه الذي يظهره في الملعب أمر لا يصدّق”.

كما أضاف لابورت “إنه في أفضل لحظاته و متأكد أنه سيسجل المزيد و المزيد من الأهداف، لأنه يعمل من أجل ذلك ولديه الموهبة أيضا”.

يذكر أن قائد الخضر عاد للمشاركة أساسيا رفقة زملائه في السيتي و تألق خلال مباراة فولهام، أين سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

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غريليش مخمور يحدث أزمة أمام أحد الملاهي.. محرز “ما فهم والو”

أظهر فيديو تم تداوله عبر تطبيق “تيك توك” اليوم للاعب مانشيسرتر سيتي جاك غريليتش في حالة متقدمة من السكر. و بجانبه الدولي الجزائري رياض محرز .

وحسب ما أوردته “صن” البريطانية فإن غريليتش أحدث أزمة أمام أحد الملاهي المدينة، و كان برفقته محرز إلى جانب وولكر.

وحسب ما ظهر الفيديو. فإن غريليتش الذي كان مخمورا. وسط حيرة من زميله محرز “ما فهم والو”.

كما قالت صحيفة “صن” البريطانية اليوم في تقرير لها، أن غريليش ورفاقه لم يسمح لهم الدخول إلى الملهى بسبب عدم تواجدهم في القائمة المخصصة.

ما إظطر إلى تدخل الأمن، لإبعاد غريليش الذي أصر على الدخول.

يذكر. أن الحادثة وقعت وسط حظور العشرات من الأشخاص منهم مصوّر “الفيديو”.