نجم مغربي يقرّر الإلتحاق بمحرز في الأهلي السعودي 

اقترب نادي الأهلي السعودي من حسم صفقة ممتازة، خلال الساعات القليلة المقبل بالتعاقد مع الدولي المغربي سفيان مرابط.

وقال الإعلام السعودي، اليوم الجمعة، ان سفيان مرابط منح موافقته النهائي للانضمام إلى الأهلي خاصة بعد حسم عدد من الصفقات أبرزها التعاقد مع قائد الخضر رياض محرز.

كما أكد أن المسؤولين عن الناي السعودي دخلوا في مفاوضات جدية مع نادي فيورنتينا الإيطالي لتسريح اللاعب.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد، قد تقدم بعرض لإدارة النادي الإيطالي للتعاقد مع سفيان مرابط .

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