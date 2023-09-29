نجم مقرة تفوز أمام إتحاد بسكرة وشبيبة القبائل تنهار مجدّدا

أسفرت الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من مفاجأة من العيار الثقيل أبرزها انهزام شبيبة القبائل أمام المستضيف اتحاد خنشلة

وسجّل هدفي خنشلة كل من ماكسويل و بن حدوش في حين سجل الهدف الوحيد لشبيبة القبائل اللاعب ايت عثمان.

كما فاز نجم مقرة بثنائية أمام إتحاد بسكرة داخل القواعد وسجل الثنائية كل من داداش و سعيدي في حين سجل الهدف الوحيد لأبناء الزيبان باعلي.

و فيمباراة أخى عاد فريق مولودية وهران بالتعادل من واد سوف أمام الإتحاد المحلي في مباراة كانت قوية من الجانبين.

نتائج المباريات:

ا واد سوف 0 – 0 م وهران

ا خنشلة 2 – 1 ش القبائل

ن مقرة 2 – 1 ا بسكرة

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti