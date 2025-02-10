نجم مقرة يتحدى اتحاد العاصمة على تأشيرة ثمن نهائي كأس الجزائر

يواجه فريق نجم مقرة، اليوم الإثنين، مضيفه اتحاد العاصمة، برسم المباراة المتأخرة عن الدور الـ16 من كأس الجزائر.

ويرفع فريق نجم مقرة التحدي في هذه المباراة، على أمل تجاوزه عقبة اتحاد العاصمة، والظفر بتأشيرة الدور الثمن النهائي.

كما يسعى اتحاد العاصمة، من جهته، لبلوغ نفس الهدف، وهو بلوغ الدور المقبل من كأس الجزائر، والذهاب فيها لأبعد حد.

وستكون المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة بنجم مقرة، منقولة على المباشر عبر التلفزيون العمومي الجزائري، انطلاقاً من الساعة السابعة مساءً.