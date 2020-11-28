نجم مقرة يحقق أول فوز في الموسم الجديد

حقق فريق نجم مقرة ظهيرة اليوم السبت اول فوز في الموسم الكروي الجديد 2020-2021، على حساب فريق جمعية الشلف بنتيجة 3-2.

ولعب فريق جمعية الشلف تقريبا طيلة أطوار اللقاء بـ10 لاعبين بعد طارد لاعبه شحرور في الدقيقة الـ15 من عمر المباراة.

وكان فريق نجم مقرة السباق لإفتتاح باب التسجيل عن طريق اللاعب العايب، قبل أن يعدل قدور بلجيلالي النتيجة عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق اللاعب كروم قبل ان يعود بلجيلالي مرة أخرى ويعدل النتيجة عن طريق ركلة جزاء، ليتمكن اللاعب المخضرة الحاج بوقاش من إضافة الهداف الثالث لفريق نجم مقرة وهي النتيجة التي إنتهت عليها المباراة، ليتمكن الفريق الذي إحتل المرتبة الأخيرة الموسم الماضي، من تسجيل أول إنتصار في البطولة هذا الموسم بعد نهاية كل مباريات الأمس بالتعادل.