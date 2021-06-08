نجم مقرة يدخل التاريخ بتأهله لأول مرة إلى نهائي كأس الرابطة

قطع فريق نجم مقرة تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد الفوز في مباراة نصف النهائي ظهيرة اليوم أمام ضيفه إتحاد العاصمة بنتيجة 2-1 .

وتمكن فريق نجم مقرة من دخول التاريخ بتأهله لأول مرة إلى المباراة النهائية من منافسة كأس الرابطة التي عوضت كأس الجمهورية هذا الموسم، ويواجه فريق مقرة الفائز في مباراة النصف النهائي الثاني التي ستجمع يوم غد الأربعاء فريق شبيبة القبائل ووداد تلمسان بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

وإفتتح فريق نجم مقرة باب التسجيل عند الدقيقة الـ31 عن طريق اللاعب زيوش عياش، قبل أن يعدل فريق إتحاد العاصمة النتيجة في الدقيقة الـ90+7 عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب بن دين، ليضيف اللاعب