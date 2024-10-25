نجم مقرة يزيد من متاعب “السياربي”

حقق نجم مقرة، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إطاحته بالضيف شباب بلوزداد في الجولة السادسة من الرابطة المحترفة.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب الإخوة بوشليق بالمسيلة، بهدف دون رد، من تسجيل متوسط ميدان النجم، عادل جعبوط. في الدقيقة الـ76.

ورفع نجم مقرة رصيده، بهذا الفوز، للنقطة السادسة في المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الرابطة المحترفة.

فيما يواصل وصيف بطل الجزائر الموسم المنقضي، وحامل لقب كأس الجزائر، نتائجه المتواضعة. حيث فشل الفريق العاصمي في تحقيق أي فوز منذ انطلاق الموسم الجاري، واكتفى رفقاء، إسلام سليماني، بتحقيق أربعة تعادلات مقابل انهزامين، بعد مرور ست جولات.