نجم مقرة يفسخ عقد مدربه زاوي بالتراضي

أعلن نادي نجم مقرة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الأحد، عن فسخ العقد بين الإدارة والمدرب كريم زاوي، بحل يرضي كلا الطرفين.

وشكرت إدارة النادي، المدرب زاوي، على العمل الذي قام به مع الفريق، متمنية له مسيرة ناجحة في تجاربه المستقبلية.

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام وفاق سطيف بثلاثية نظيفة على ملعب 8 ماي، بمثابة القطرة التي أفاضت الكاس داخل البيت المقراوي.

وتشير بعض التقارير أن إدارة النجم تبحث عن مدرب يمنح الفريق إضافة جديدة، حيث ربطت اتصالاتها بعدة مدربين، أبرزهم التونسي معز بوعكاز.

ويحتل الوافد الجديد على حظيرة الكبار، المركز الثامن في جدول المسابقة بعد مرور أربع جولات برصيد 6 نقاط.