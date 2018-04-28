حقق نجم مقرة الصعود للبطولة المحترفة الثانية موبيليس، اليوم السبت، عن مجموعة الهواة وسط، بعد تعادله أمام إتحاد خميس الخشنة بملعب الدار البيضاء.

وكانت النقطة المحققة كافية لترسيم صعود ممثل ولاية مسيلة لحضيرة الإحتراف قبل جولة واحدة عن الختام بفارق 3 نقاط عن الملاحق إتحاد بن دوالة.

ويدين أبناء مقرة بالفضل للرئيس عزالدين بن ناصر الذي أخرج النجم إلى الوجود سنة 1998 ومنذ تلك الفترة وهو رئيسا له.

ويعد بن ناصر ثاني أقدم رئيس لنادي في الجزائر منذ 20 سنة ويأتي بعده رئيس جمعية الشلف عبدالكريم مدوار المتواجد منذ 22 سنة.