نجم مقرة يتعاقد مع لمين بوغرارة

أعلنت إدارة فريق نجم مقرة، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب لمين بوغرارة الذي استقال مؤخرا من تدريب شباب قسنطينة.

وتسعى إدارة نجم مقرة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح بعد تفضيل التعاقد مع المدرب لمين بوغرارة الذي أصبح يملك خبرة كبيرة. في التعامل مع مثل هذه الظروف.

وسبق للحارس السابق للمنتخب الوطني تدريب عدد كبير من الأندية على غرار شباب قسنطينة. و دفاع تاجنانت إلى جانب شبيبة الساورة و إتحاد بلعباس.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–