نجم منتخب السعودية يتعرض لحادث خطير ..وهذه حالته !

تعرض الدولي السعودي فهد المولود إلى حادث خطير في منزله بمدينة دبي الإماراتية بعد سقوطه من الشرفة “الطابق الثاني”، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

ويتواجد اللاعب السعودي، اليوم الجمعة، فهد المولود في مستشفى راشد بمدينة دبي.

وأكد نادي الشباب السعودي أن اللاعب يتواجد تحت الرعاية الطبية اللازمة بمتابعة مباشرة من سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة النادي.

كما أوضح البيان أن إدارة النادي تتم حاليا مراجعة الكاميرات في الشارع وفي فيلا اللاعب بمعرفة تفاصيل الحادثة.

ويعتبر المولودة أحد صانعي الإنجاز التاريخي لمنتخب السعودية في كأس العالم 2018 أمام منتخب اليابان في ملعب الجوهرة.