نجم منتخب السويد يغيب عن ودية “الخضر”

ترسّم غياب النجم الأول لمنتخب السويد، أليكسندر ايزاك، عن ودية “الخضر” المقررة شهر جوان الداخل.

ويلتقي المنتخب الوطني، بنظيره السويدي، يوم الـ 10 من شهر جوان المقبل، بمدينة “ستوكهولم” في ثاني محطة تحضيرية لأشبال فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا لاستئناف تصفيات المونديال سبتمبر المقبل، بعد ودية رواندا، المقررة بقسنطينة يوم الـ 5 جوان.

وكشفت الاتحادية السويدية لكرة القدم، غياب هداف نادي نيوكاسل الانجليزي، ايزاك، عن تربص جوان وودية “الخضر” بسبب معاناته من إصابة.

كما أعلنت في تغريدة على حسابها الرسمي عبر منصة “إكس”. عن توجيه الدعوة لكل من مهاجم كلوب بروج البلجيكي، غوستاف نيلسون، ومهاجم كوبنهاغن الدنماركي، جوردان لارسون، لتعويض غياب أليكسندر إيزاك.