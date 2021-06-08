نجم منتخب “تونس”: “لا تُهمنا تصريحات محرز.. ونسعى لتحقيق الفوز أداء ونتيجة” !

أشعل أسامة الحدادي لاعب منتخب “تونس” مباراة الداربي أمام المنتخب الوطني الجزائري التي ستجرى يوم الجمعة المقبل في ملعب “رادس”، وذلك بتصريحاته التي أكدت فيها أنه سيسعى رفقة زملاءه لتحقيق الفوز أداءً ونتيجة.

وقال “الحدادي” في تصريحات صحفية: “تشبيه محرز لمنتخب تونس بنادي أتليتكو مدريد؟ نحن نركز كل اهتماماتنا على اللقاء وحقيقة الميدان هي الفيصل ولا يعنينا ما يقال”.

وأضاف: “مباراة تونس والجزائر داربي خاص ودائما يطغى عليه التنافس والتشويق، هذه المباراة تمثل اختبارا مهما، سنحرص على أن نكون في المستوى المطلوب ونقدم مباراة كبيرة أداء ونتيجة، يُهمنا الفوز باللقاء خصوصا أننا سنلعب فوق ميداننا رغم غياب الجمهور”.