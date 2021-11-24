نجم منتخب عمان الأسبق يرشّح الجزائر لتحقيق اللقب

أبدى نجم منتخب عمان سابقا عماد الحوسني انبهاره لما تحصده الكرة الجزائرية عامة من ألقاب في السنوات الأخيرة.

وعن مشاركة الجزائر في كأس العرب قال “كأس العرب بطولة جميلة. وستكون تحت مظلة الاتحاد الدولي فيفا. الأجمل وجود كل العرب في هذه البطولة”.

وبخصوص ترشيحه للمنتخب المحلّي قال “أرى أن منتخبي الجزائر والمغرب هما الأجهز والأقرب للفوز باللقب”.

كما أضاف “بخصوص حظوظ منتخب عُمان. أعتقد من الصعب المنافسة على البطولة في ظل وجود منتخبات عربية كبيرة مثل الجزائر والمغرب والسعودية وقطر”.

يذكر، أن الحوسني ارتدى سابقا قمصان أندية قطر والريان القطري وأهلي جدة والنصر السعودي وشارلورا البلجيكي.

كما ساهم في تتويج منتخب عمان بلقب كأس الخليج 2009. إلى جانب ذلك سبق له أن حصد جائزة هداف وأفضل لاعب في نسخة 2004 من نفس المسابقة.

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وتم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المُقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية ومصر.

كما ستجرى عملية القرعة يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي كأس العرب للمنتخبات فيفا المقررة بقطر. وفي الوعاء الأول سيكون الخضر اضافة الى نيجيريا، تونس، المغرب وكذا المُنتخب السنغالي.

وبلغ الخضر، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

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