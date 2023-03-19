نجم منتخب فرنسا يصدم منتقدي عوار بشأن قرار تمثيل الجزائر

صدم نجم الكرة الفرنسية سابقا بيسنتي ليزارازو منتقدي نجم ليون حسام عوار بشأن قرار تمثيل الجزائر في الساحة الدولية.

وطالب ليزارازو عبر برنامج “تيلي فوت” اليوم الاحد، من المنتقدين أن يحترموا خيار حسام عوار ” اللاعب لديه ثقافة مزدوجة، لذا يمكننا أن نتفهم خياره، من القلب بدلا من الانتهازية الرياضية، لو كان لديه جنسية واحدة، وقرّر عدم الدفاع على بلده هنا سيكون الأمر أخر”.

وأضاف بطل كأس العالم عام 1998 عن الناجم الجديد للمنتخب الوطني “قرار اللاعب يخصه لأنه ببساطة يحمل جنسية مزدوجة ومن حقه الاختيار”.

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