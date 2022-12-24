نجم منتخب فرنسا يهاجم الحارس مارتينيز

استنكر نجم منتخب فرنسا سابقا باتريك فييرا احتفالات حارس منتخب الأرجنتين مارتينيز التي وصفها بـ “الغبية”. رغم اسدال الستار عن المونديال منذ ايام.

وقال باتريك فييرا في الندوة الصحفية قبل مواجهة ناديه كريستال بالاص أمام فولهام، التي نقلتها صحيفة “ايكيب” الفرنسية :”بعض الصور التي رأيتها لحارس المرمى أفسدت قليلا ما حققته الأرجنتين في المونديال”.

وأضاف الحائز على كأس العالم رفقة منتخب فرنسا في 1998 :” في بعض الأحيان لن تتحكم في عاطفتك لكنها كانت خطوة غبية، ما قام به مارتينيز”.

يذكر. أن مارتينيز تلقى انتقادات بالجملة من قبل الفرنسيين أخرها تصريح المدافع عاديل رامي الذي انتقده بشدة هو الاخر.

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