نجم منتخب كوريا الجنوبية يتحدى أوروغواي :”لا نشعر بآي تهديد”

ابدى نجم منتخب كوريا الجنوبية وو يونغ جانغ تفائله بقيادة رفقائه للإطاحة بمنتخب أوروغواي غدا بملعب “المدينة التعليمية” رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وقال يونغ جانغ خلال الندوة الصحفية، اليوم الأربعاء :”انتهينا من تحليل مباريات أوروغواي. منافسنا يملك فرديات جيّدة، وأفضل من اللاعبين الكوريين لكن سنواجههم كفريق واحد، و بإمكانياتنا الخاصة”.

كما أضاف لاعب كوريا الجنوبية “على المستوى الفردي لا نواجه أي تهديد من اللاعبين الأوروغوانيين، استخلصنا أنه يجب علينا آن نلعب بشكل جماعي للفوز”

وختم لاعب السد القطري عن تقينة الفيديو الجديدة “تقنية حكم الفيديو المساعد، جيّدة و سنستفيد منها. كما سنعمل على استغلالها لصالحنا”.

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