نجم منتخب مالي يغادر وهران لهذا السبب

كشفت لجنة تنظيم الشان اليوم الثلاثاء عن مغادرة نجم منتخب مالي مامادو دومبيا مقر منتخب بلاده بوهران.

و أكّدت لجنة التنظيم، أن اللاعب دومبيا لم يعد معنيا بالشان بعد السماح له بالتعاقد مع نادي يونغ أفريكنز من تنزانيا. و بهذا لم يصبح لاعبا محليا.

كما أنه لم يعد معنياً بالبطولة الإفريقية للمحليين، التي تصنع الحدث بالتنظيم الجيّد.

و يمنح قانون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحقية المغادرة للاعبين صوب الفرق التي تتعاقد معه، بعد الاتفاق مع المسؤولين عن المنتخب.

كما تعتبر خطوة احتراف اللاعبين في أكبر الأندية هو الهدف المنشود لإقامة العرس الكروي بالجزائر.

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