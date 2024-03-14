نجم مولودية الجزائر يتلقى دعوة منتخب بلاده كوت ديفوار 

تلقى لاعب فريق مولودية الجزائر، زوغرانا محمد، دعوة منتخب بلده كوت ديفوار أقل من 23 عاما، للمشاركة في التربص المقبل، المقرر شهر مارس الجاري.

وكشف الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، قائمة اللاعبين المعنيين بهذا التربص، والتي ضمت 22 لاعبا، بما فيهم اسم زوغرانا.

ومن المقرر أن يخوض محمد زوغرانا، رفقة منتخب بلده كوت ديفوار، خلال تربصهم المقبل، مباراة ودية تحضيرية في مواجهة نظرائهم من منتخب فرنسا.

ويأتي استدعاء محمد زوغرانا، لتربص الفيلة، نظير تألقه الكبير مع ناديه مولودية الجزائر، في البطولة المحترفة.