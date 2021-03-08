نجم مونبولييه:”جدي مولود بالجزائر لكن.. !!”

الرياضة
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نجم مونبولييه:”جدي مولود بالجزائر لكن.. !!” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

فجر نجم فريق مونبولييه الفرنسي “تيجي سافانير” مُفاجأة كبيرة اليوم الإثنين عندما أكد امكانية التحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري.

لاعب الوسط المولود بفرنسا والبالغ من العمر 30 سنة قال اليوم في تصريحات إعلامية.

“المنتخب الفرنسي؟ هو حلم بالنسبة لي لكن بكل صراحة لا أُفكر في الأمر اطلاقا”.

وأضاف:”لدي أيضا والد والدي “جدي” مولود بالجزائر لكنني لا أفكر في الانضمام للخضر أيضا.. أنا مُركز على فريقي وفقط”.


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