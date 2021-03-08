نجم مونبولييه:”جدي مولود بالجزائر لكن.. !!”

فجر نجم فريق مونبولييه الفرنسي “تيجي سافانير” مُفاجأة كبيرة اليوم الإثنين عندما أكد امكانية التحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري.
لاعب الوسط المولود بفرنسا والبالغ من العمر 30 سنة قال اليوم في تصريحات إعلامية.
“المنتخب الفرنسي؟ هو حلم بالنسبة لي لكن بكل صراحة لا أُفكر في الأمر اطلاقا”.
وأضاف:”لدي أيضا والد والدي “جدي” مولود بالجزائر لكنني لا أفكر في الانضمام للخضر أيضا.. أنا مُركز على فريقي وفقط”.
"L'équipe de #France ? C'est un rêve, mais franchement, je n'y pense pas du tout (…) J'ai aussi un grand-père né en #Algérie, mais je n'y pense pas, je me consacre à mon club"
⚽️💥🗣️ Téji #Savanier – 100% Paillade https://t.co/QqCqwWH2Je #FBsport @B_Queneutte @dernisgeoffrey pic.twitter.com/OQls4N74ww
— France Bleu Hérault (@bleuherault) March 8, 2021
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