نجم ميلان يلمّح الى اتفاق بن ناصر وميلان حول تجديد العقد

لمّح مهاجم ميلان رافاييل لياو إلى اتفاق جرى بين الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر وإدارة “الروسونيري” بشان التجديد.

ووضع رافاييل لياو علامة إعجاب على تقرير من شبكة “سبورتس ميدياست” الذي أكّد توصل متوسط ميدان الخضر الى اتفاق مقابل راتب

سنوي يبلغ 4.5 مليون أورو.

وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة الرسالة الايجابية حول المفاوضات.

كما قال التقرير أن إدارة العريق الايطالي وافقت على مطالب “الدينامو” وسيعلن عن التجديد الرسمي قبل نهاية سنة 2022.

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