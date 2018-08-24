نجم مُسلسل “Gomorra” :”غولام أفضل ظهير أيسر في أوروبا”

أشاد الممثل الإيطالي الشهير، “سلفاتوري إيسبوزيتو” بالدولي الجزائري، فوزي غولام، مُعتبرا إياه الأفضل دون أي مُنازع في منصبه كظهير أيسر.

وصرّح نجم مُسلسل “غومورا” لجريدة “ليكيب” قائلا :”الموسم الماضي، غولام كان أحسن ظهير أيسر في أوروبا، ولكن الحظ خانه للأسف”.

وواصل :”لقد تعرض للإصابة بشكل مُبكر، وهذا إضافة لكل من “ميليك” و”ميرتينس”، وهو ماجعل نابولي يفشل في تحقيق أهدافه الموسمية”.

وإعتبر مُجسد شخصية “جينارو سافاستانو” بأن “البريتينوبي” سيكونون أقوى بكثير خلال الموسم الجديد، خاصة مع قدوم المُدرب المُخضرم “كارلو أنشيلوتي”.