نجم مُنتخب تونس يتحدى أبطال إفريقيا

أكد سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب التونسي أن مواجهة نسور قرطاج ضد أبطال إفريقيا المُقررة يوم الجمعة بملعب رادس ستكون صعبة للغاية وسيدخلها زملاء الحارس فاروق بن مصطفى بنية الفوز وفقط.

الجزيري قال في تصريحات صحفية:”لقاء الجزائر بمثابة داربي سيكون حماسيا ومشوقا، ويحفزنا لتقديم أداء جيد.. نتمنى أن نكون على أتم الاستعداد والجاهزية للفوز بتلك المواجهة، لأنه يهمنا كثيرا أن ننتصر في هذا اللقاء رغم كونه وديا”.

“أنا دائما على ذمة المنتخب، أتدرب وأعمل جاهدا لأكون في أعلى جاهزيتي لكن الكلمة الأخيرة للمدرب (منذر الكبير) الذي أحترم اختياراته”.