نجم نابولي يغيب عن منتخب نيجيريا في كان الكاميرون

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن غياب نجمه فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، عن “كان” الكاميرون 2021.

وكشف الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن غياب فيكتور أوسيمين، يأتي بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا.

كما سيفتقد منتخب النسور، خدمات كل من امانويل دنيس، والمدافعين، عبد الله شيهو، وليون بالوجون، بسبب اضابات مختلفة.

يذكر أن منتخب نيجيريا يشارك في “كام” الكاميرون، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من منتخبات مصر، غينيا بيساو، والسودان