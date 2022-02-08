نجم وست هام في ورطة حقيقية.. والسبب قطة !

اتهم مدافع وست هام كورت زوما بإساءة معاملة الحيوانات بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي.

كما كشفت وكالة الأنباء البريطانية “بي اي ميديا”، أن المدافع القوي. شوهد في ذات الفيديو الذي ازعج عدد كبير و هو يركل قطة.

وقالت أن صاحب 27 عاما قام بمطاردة القطة قبل أين يصفعها مجددا بالأحذية على رأسها.

إلى جانب ذلك، أدان وست هام تصرفات اللاعب. في بيان له بعد انتشار المقطع، وقال “وست هام يدين بلا تحفظ أفعال اللاعب، كورت زوما، في الفيديو الذي تم تداوله”.

وأضاف “تحدثنا مع كورت وسنتعامل مع هذا الأمر داخليا، لكننا نريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال عن القسوة ضد الحيوانات”.

وإعتذر الفرنسي هو الآخر بطريقته الخاصة في حديثه لـ “الصن”، حينما قال “أود أن أعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار للقيام بالفعل، سوى أني نادم وفقط”.

وختم “أتأسف بشدة للأشخاص الذين شاهدوا الفيديو، أؤكد لكم أن القطتين بخير”.