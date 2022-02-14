نجم وفاق سطيف ضمن التشكيلة المثالية للكاف

أختير لاعب وفاق سطيف، أحمد قندوسي، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من رابطة أبطال إفريقيا.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على “توتير”، عن تشكيلته المثالية للجولة الأولى من رابطة الأبطال.

كما تواجد قندوسي، ضمن هذه التشكيلة، نظير المردود الكبير الذي قدمه رفقة الوفاق، في مواجهة حورية كوناكري.

وسجل قندوسي، الهدف الوحيد في هذه المواجهة، مانحا بذلك فوز ثمين لفريقه وفاق سطيف.

كما ضمت هذه التشكيلة المثالية، لاعب ثاني من وفاق سطيف، ويتعلق الأمر بحسين لعريبي